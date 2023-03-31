МИД: Азербайджан никогда не позволял использовать свою территорию против третьих государств

Азербайджан никогда не позволял использовать свою территорию против третьих государств.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, об этом заявил представитель ведомства Айхан Гаджизаде в ответ на обвинения представителя МИД Ирана Насира Кянани.
"Напротив, в последнее время с территории Ирана звучат угрозы против Азербайджана и допускаются провокации. В качестве примеров можно привести проведение Ираном военных учений вдоль границ Азербайджана, осуществление военных полетов в приграничной полосе, анти-азербайджанские заявления иранских должностных лиц, съемку и демонстрацию иранскими структурами безопасности, в том числе SEPAH, видеороликов с угрозами против Азербайджана возле моста Худаферин, в том числе с участием детей, террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране. Можно отметить, что, согласно предварительному расследованию, следы террористического акта, совершенного против члена Милли Меджлиса Фазиля Мустафы, ведут в Иран", - добавил А.Гаджизаде.