МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии

Министерство иностранных дел Азербайджана подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые президентские выборы, проведенные 10 апреля 2022 года в Цхинвальском регионе Грузии, а также их результаты

Министерство иностранных дел Азербайджана подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые президентские выборы, проведенные 10 апреля 2022 года в Цхинвальском регионе Грузии, а также их результаты.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"МИД Азербайджана считает важным продолжение переговоров по мирному урегулированию Цхинвальского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.