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МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии

МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии Министерство иностранных дел Азербайджана подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые президентские выборы, проведенные 10 апреля 2022 года в Цхинвальском регионе Грузии, а также их результаты
Внешняя политика
11 апреля 2022 г. 09:54
МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии

Министерство иностранных дел Азербайджана подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые президентские выборы, проведенные 10 апреля 2022 года в Цхинвальском регионе Грузии, а также их результаты.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"МИД Азербайджана считает важным продолжение переговоров по мирному урегулированию Цхинвальского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

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Версия на английском языке MFA: Azerbaijan does not recognize so-called elections in Georgia's Tskhinvali region
Версия на азербайджанском языке XİN: "Azərbaycan Gürcüstanın Tsxinvali bölgəsində keçirilən qondarma seçkiləri tanımır"

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