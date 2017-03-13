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    МИД: Азербайджан не признает результаты проведенных в Абхазии т.н. парламентских выборов

    Необходимо продолжить переговоры для решения Абхазского вопроса в соответствии с принципами и нормами международного права© Report.az

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по поводу проведенных в Абхазии т.н. парламентских выборов.

    Как сообщили Report в министерстве, в документе говорится, что Азербайджанская Республика не признает независимость Абхазии и результаты проведенных 12 марта в Абхазии т.н. парламентских выборов.

    "Министерство иностранных дел Азербайджана верит в необходимость продолжения переговоров для решения абхазского вопроса в соответствии с принципами и нормами международного права", - подчеркивается в заявлении.

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