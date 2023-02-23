МИД: Азербайджан не препятствует снабжению территории, где проживают армяне

Ходатайство, выдвинутая Арменией в Международном суде ООН, связано якобы с нарушением прав проживающих в Карабахском регионе армян, являющихся гражданами Азербайджана, в части неудовлетворения их потребностей, путем неких вмешательств в поставки в регион

Ходатайство, выдвинутое Арменией в Международном суде ООН, связано якобы с нарушением прав проживающих в Карабахском регионе армян, являющихся гражданами Азербайджана, в части неудовлетворения их потребностей, путем неких вмешательств в поставки в регион природного газа, электроэнергии и оптоволоконного интернета.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

Указав на то, что армянская сторона с марта 2021 года регулярно выдвигает эти претензии в суде, замминистра сказал: "Азербайджанская сторона представила суду доказательства того, что выражала готовность к сотрудничеству в случае обращения Армении в связи с выполнением тех или иных действий, которые могут подпадать под ее обязательства, а также в связи с ремонтом газопровода, проходящего по ее территории. Международный суд ООН поддержал позицию Азербайджана в объявленном вчера решении относительно этого ходатайства Армении. Позиция и вывод суда по этому поводу заключались в том, что азербайджанская сторона не препятствует снабжению территории природным газом, электроэнергией и интернет-услугами. Таким образом, два из трех ходатайств армянской стороны были отклонены судом".