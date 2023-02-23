О нас

МИД: Азербайджан не препятствует снабжению территории, где проживают армяне

МИД: Азербайджан не препятствует снабжению территории, где проживают армяне Ходатайство, выдвинутая Арменией в Международном суде ООН, связано якобы с нарушением прав проживающих в Карабахском регионе армян, являющихся гражданами Азербайджана, в части неудовлетворения их потребностей, путем неких вмешательств в поставки в регион
Внешняя политика
23 февраля 2023 г. 12:40
МИД: Азербайджан не препятствует снабжению территории, где проживают армяне

Ходатайство, выдвинутое Арменией в Международном суде ООН, связано якобы с нарушением прав проживающих в Карабахском регионе армян, являющихся гражданами Азербайджана, в части неудовлетворения их потребностей, путем неких вмешательств в поставки в регион природного газа, электроэнергии и оптоволоконного интернета.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

Указав на то, что армянская сторона с марта 2021 года регулярно выдвигает эти претензии в суде, замминистра сказал: "Азербайджанская сторона представила суду доказательства того, что выражала готовность к сотрудничеству в случае обращения Армении в связи с выполнением тех или иных действий, которые могут подпадать под ее обязательства, а также в связи с ремонтом газопровода, проходящего по ее территории. Международный суд ООН поддержал позицию Азербайджана в объявленном вчера решении относительно этого ходатайства Армении. Позиция и вывод суда по этому поводу заключались в том, что азербайджанская сторона не препятствует снабжению территории природным газом, электроэнергией и интернет-услугами. Таким образом, два из трех ходатайств армянской стороны были отклонены судом".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке XİN: "Azərbaycan erməni əhalinin yaşadığı bölgənin təchizatına heç bir müdaxilə etmir"

Экслюзивные новости

Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
22 февраля 2023 г. 15:58
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
20 февраля 2023 г. 18:41
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
20 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
20 февраля 2023 г. 16:39
Азербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
ФотоАзербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
20 февраля 2023 г. 15:02
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
20 февраля 2023 г. 14:14
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
20 февраля 2023 г. 13:42
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
20 февраля 2023 г. 11:33
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
19 февраля 2023 г. 21:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi