МИД: Азербайджан не пожалеет усилий по внесению вклада в укрепление мира во всем мире

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 30-й годовщиной членства Азербайджана в Организации объединенных наций (ООН).

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 30-й годовщиной членства Азербайджана в Организации объединенных наций (ООН).

Как сообщает Report в заявлении говорится следующее:

"2 марта 2022 года исполняется 30 лет членству Азербайджанской республики в ООН.

В первые годы членства Азербайджанской республики в ООН, совпавшие с периодом, когда территория страны подверглась вооруженной агрессии, эта авторитетная организация выразила решительную поддержку суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана. В тот сложный период со стороны ООН была оказана значительная поддержка Азербайджану в устранении тяжелых гуманитарных последствий, вызванных оккупацией.

Спустя почти 30 лет, руководствуясь Уставом ООН, Азербайджанская республика освободила свои территории от оккупации, и в настоящее время на этих территориях проводятся широкомасштабные восстановительные работы. Азербайджан продолжает сотрудничество с ООН и ее специализированными структурами и учреждениями, в том числе по очистке территорий от мин, обеспечению права вынужденных переселенцев на безопасное и достойное возвращение.

За прошедшие три десятилетия Азербайджан зарекомендовал себя в качестве ответственного члена ООН. Неслучайно, что при поддержке абсолютного большинства государств-членов ООН в 2011 году Азербайджанская республика была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2012-2013 годы.

С самого начала пандемии COVID-19 Азербайджанская республика в качестве председателя Движения неприсоединения и в рамках ООН выступила с важными глобальными инициативами, способствующими совместной ответственности, усиленной солидарности и международному сотрудничеству в борьбе с пандемией.

Будучи верным защитником международного права и многосторонности, Азербайджанская республика и впредь продолжит оставаться надежным партнером ООН и не пожалеет усилий по внесению дополнительных вкладов в укрепление мира и безопасности во всем мире".