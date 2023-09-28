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МИД: Азербайджан не несет никакой угрозы для армянских жителей Карабаха

МИД: Азербайджан не несет никакой угрозы для армянских жителей Карабаха Азербайджан не несет никакой угрозы для армянских жителей Карабахского региона.
Внешняя политика
28 сентября 2023 г. 12:33
МИД: Азербайджан не несет никакой угрозы для армянских жителей Карабаха

Азербайджан не несет никакой угрозы для армянских жителей Карабахского региона.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, находящейся с визитом в Баку.

На встрече было отмечено, что продолжающаяся клеветническая кампания против Азербайджана не имеет никаких оснований. Азербайджан не несет никакой угрозы для армянских жителей Карабахского региона, отметили на встрече.

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Версия на английском языке Foreign Minister Bayramov: Azerbaijan poses no threat to Armenian residents of Karabakh
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Azərbaycan erməni sakinlərə heç bir təhdid törətmir"

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