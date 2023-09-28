МИД: Азербайджан не несет никакой угрозы для армянских жителей Карабаха

Азербайджан не несет никакой угрозы для армянских жителей Карабахского региона.

Азербайджан не несет никакой угрозы для армянских жителей Карабахского региона.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, находящейся с визитом в Баку.

На встрече было отмечено, что продолжающаяся клеветническая кампания против Азербайджана не имеет никаких оснований. Азербайджан не несет никакой угрозы для армянских жителей Карабахского региона, отметили на встрече.