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МИД: Азербайджан намерен предоставить Украине технику для разминирования

МИД: Азербайджан намерен предоставить Украине технику для разминирования Азербайджан намерен предоставить Украине оборудование для разминирования.
Внешняя политика
21 июня 2023 г. 21:23
МИД: Азербайджан намерен предоставить Украине технику для разминирования

Азербайджан намерен предоставить Украине оборудование для разминирования.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на конференции по восстановлению Украины в рамках рабочего визита в Великобританию.

Глава МИД отметил, что ситуация вокруг Украины, которая привела к многочисленным человеческим жертвам и гуманитарной катастрофе, представляет большую угрозу миру и безопасности в Европе. В этой связи было подчеркнуто, что Азербайджан выступает за скорейшее решение этого кризиса в рамках суверенитета и территориальной целостности Украины.

Джейхун Байрамов отметил, что первую партию гуманитарной помощи Азербайджан направил в Украину 27 февраля 2022 года, с первых дней обострения ситуации. Министр сказал, что ссылаясь на горький опыт Азербайджана 90-х годов прошлого века мы хорошо понимаем, что гражданское население, особенно дети, составляют одну из самых уязвимых слоев общества во время войны и конфликта.

В этой связи было отмечено, что наша страна оказала медицинские услуги, а также услуги по социально-психологической реабилитации 100 детям из Украины, и до конца года эту цифру планируется удвоить.

Касаясь опыта постконфликтного восстановления и реконструкции Азербайджана, министр отметил, что на освобожденных от армянской оккупации территориях ведутся масштабные строительные работы. В связи с этим было доведено до сведения, что непредоставление Арменией точных карт минных полей, а также сохранение минной опасности ставит под угрозу проделанную работу. Было отмечено, что несмотря на имеющиеся затруднения Азербайджан намерен предоставить Украине оборудование для разминирования.

Доведя до сведения участников конференции, что Азербайджан в постконфликтный период не жалел опыта и поддержки в восстановительных работах, Джейхун Байрамов заявил, что наша страна уже оказала поддержку ряду строительных работ, проводимых в Украине, в том числе восстановлению школы в городе Ирпень.

Было отмечено, что поддержка усилий по восстановлению и реконструкции в Украине азербайджанской стороной будет продолжена.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Azərbaycan minatəmizləmə sahəsində Ukrayna üçün avadanlıq təmin etmək niyyətindədir"

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