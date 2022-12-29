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МИД: Азербайджан и ЕС продолжили сотрудничество, основанное на взаимных интересах

МИД: Азербайджан и ЕС продолжили сотрудничество, основанное на взаимных интересах В 2022 году между Азербайджаном и Европейским Союзом было продолжено равноправное и основанное на взаимных интересах сотрудничество.
Внешняя политика
29 декабря 2022 г. 19:05
МИД: Азербайджан и ЕС продолжили сотрудничество, основанное на взаимных интересах

В 2022 году между Азербайджаном и Европейским Союзом было продолжено равноправное и основанное на взаимных интересах сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики по итогам 2022 года.

В заявлении отмечается, что в отчетном году были проведены переговоры по проекту нового двустороннего соглашения, которое станет правовой основой дальнейшего сотрудничества между Азербайджанской Республики и Евросоюзом.

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Версия на английском языке MFA: Cooperation based on mutual interests between Azerbaijan and EU continued 
Версия на азербайджанском языке XİN: "Azərbaycanla Aİ arasında qarşılıqlı maraqlara əsaslanan əməkdaşlıq davam etdirilib"

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