МИД: Азербайджан и ЕС продолжили сотрудничество, основанное на взаимных интересах

В 2022 году между Азербайджаном и Европейским Союзом было продолжено равноправное и основанное на взаимных интересах сотрудничество.

В 2022 году между Азербайджаном и Европейским Союзом было продолжено равноправное и основанное на взаимных интересах сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики по итогам 2022 года.

В заявлении отмечается, что в отчетном году были проведены переговоры по проекту нового двустороннего соглашения, которое станет правовой основой дальнейшего сотрудничества между Азербайджанской Республики и Евросоюзом.