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МИД: Азербайджан готов поддержать ОИС по урегулированию гуманитарной ситуации в Афганистане

МИД: Азербайджан готов поддержать ОИС по урегулированию гуманитарной ситуации в Афганистане Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) по гуманитарной ситуации в Афганистане.
Внешняя политика
19 декабря 2021 г. 15:01
МИД: Азербайджан готов поддержать ОИС по урегулированию гуманитарной ситуации в Афганистане

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) по гуманитарной ситуации в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на МИД, выразив признательность Королевству Саудовская Аравия за инициативу по созыву встречи и пакистанской стороне за организацию мероприятия, министр иностранных дел в своем выступлении отметил следующие ключевые моменты:

"Эскалация ситуации в Афганистане, являющемся одним из членов-основателей организации, создает серьезные проблемы на региональном и глобальном уровнях и является общим источником озабоченности. Ужасные гуманитарные последствия кризиса в Афганистане угрожают жизни сотен тысяч ни в чем не повинных людей, и все международное сообщество призывает к немедленным действиям.

Основанная на благородном принципе исламской солидарности, ОИС обязана поддержать наших афганских братьев и сестер в эти трудные времена. Благодаря значительному опыту, накопленному в последние годы в области гуманитарной помощи, а также созданным механизмам и институтам, ОИС находится в хорошей позиции, чтобы играть ведущую роль в урегулировании гуманитарной ситуации в Афганистане.

Как ответственный член организации Азербайджан готов поддержать усилия ОИС в этом направлении.

Чтобы найти устойчивые решения, нельзя упускать из виду коренные причины нынешней ситуации. В этом контексте создание полностью функциональной инклюзивной системы управления в стране, особенно рисков терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков среди молодежи, искоренения нищеты и поддержки устойчивого экономического развития, по-прежнему имеет жизненно важное значение. В противном случае гуманитарная помощь сама по себе не сможет решить страдания афганского народа на протяжении десятилетий.

Установление эффективного управления посредством мирного и инклюзивного процесса - единственный выход из кризиса. В этой связи мы подчеркиваем обоснованность ряда резолюций, принятых ОИС, и подтверждаем нашу поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Афганистана.

Безопасность и стабильность в Афганистане тесно связаны с общей обстановкой безопасности в регионе. Мы должны продемонстрировать нашу солидарность и поддержку соседним странам-членам ОИС в решении серьезных проблем, с которыми они сталкиваются в связи с эскалацией ситуации в Афганистане".

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Версия на английском языке ФотоFM: Azerbaijan is ready to support OIC efforts to mitigate humanitarian crisis in Afghanistan
Версия на азербайджанском языке ФотоXİN: Azərbaycan İƏT-in Əfqanıstanda humanitar vəziyyətlə bağlı səylərini dəstəkləməyə hazırdır

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