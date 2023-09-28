О нас

МИД: Азербайджан готов организовать визит представителей органов ООН в Карабах

МИД: Азербайджан готов организовать визит представителей органов ООН в Карабах Азербайджан готов организовать визит представителей органов ООН в Карабахский регион.
Внешняя политика
28 сентября 2023 г. 12:40
МИД: Азербайджан готов организовать визит представителей органов ООН в Карабах

Азербайджан готов организовать визит представителей органов ООН в Карабахский регион.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, находящейся с визитом в Баку.

Было отмечено, что обвинения, выдвинутые в адрес Азербайджана, являются необоснованными. Чтобы доказать это, Азербайджан готов организовать визит представителей органов ООН в Карабахский регион под руководством резидента-координатора ООН в стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Bayramov: Azerbaijan ready to organize visit of reps of UN bodies to Karabakh
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Azərbaycan BMT orqanlarının Qarabağa səfərini təşkil etməyə hazırdır"

Экслюзивные новости

Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
27 сентября 2023 г. 10:58
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
23 сентября 2023 г. 03:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi