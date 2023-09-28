МИД: Азербайджан готов организовать визит представителей органов ООН в Карабах

Азербайджан готов организовать визит представителей органов ООН в Карабахский регион.

Азербайджан готов организовать визит представителей органов ООН в Карабахский регион.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, находящейся с визитом в Баку.

Было отмечено, что обвинения, выдвинутые в адрес Азербайджана, являются необоснованными. Чтобы доказать это, Азербайджан готов организовать визит представителей органов ООН в Карабахский регион под руководством резидента-координатора ООН в стране.