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​​​​​​​МИД: Азербайджан готов организовать параллельное использование дорог Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди

​​​​​​​МИД: Азербайджан готов организовать параллельное использование дорог Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди Азербайджан готов организовать параллельное использование дорог Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди.
Внешняя политика
17 сентября 2023 г. 19:36
​​​​​​​МИД: Азербайджан готов организовать параллельное использование дорог Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди

"Предложение о параллельном использовании дорог Лачын-Ханкенди и Агдам-Ханкенди в связке с Азербайджаном уже давно продвигается Азербайджаном и широко обсуждается на различных уровнях. К сожалению, несмотря на достигнутые договоренности и призывы международных партнеров, Армения и так называемый режим, созданный ею в Карабахском регионе, препятствовал организации такого перехода".

Как передает Report, об этом отмечается в ответе пресс-секретаря Айхана Гаджизаде на вопрос местных СМИ об одновременном использовании дорог Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди.

"Сегодня, обращаясь к азербайджанской стороне, МККК предоставил предварительную информацию о том, что 18 сентября противоположная сторона согласилась на параллельный прием грузов с дорог Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди. Ожидается, что в ближайшее время МККК представит азербайджанской стороне официальную ноту об этом. Как отмечалось ранее, азербайджанская сторона готова организовать параллельное использование дорог Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди с соблюдением", - отметил А.Гаджизаде.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Azərbaycan Ağdam-Xankəndi və Laçın-Xankəndi yollarından paralel istifadənin təşkilinə hazırdır

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