​​​​​​​МИД: Азербайджан готов организовать параллельное использование дорог Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди

Азербайджан готов организовать параллельное использование дорог Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди.

"Предложение о параллельном использовании дорог Лачын-Ханкенди и Агдам-Ханкенди в связке с Азербайджаном уже давно продвигается Азербайджаном и широко обсуждается на различных уровнях. К сожалению, несмотря на достигнутые договоренности и призывы международных партнеров, Армения и так называемый режим, созданный ею в Карабахском регионе, препятствовал организации такого перехода".

Как передает Report, об этом отмечается в ответе пресс-секретаря Айхана Гаджизаде на вопрос местных СМИ об одновременном использовании дорог Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди.

"Сегодня, обращаясь к азербайджанской стороне, МККК предоставил предварительную информацию о том, что 18 сентября противоположная сторона согласилась на параллельный прием грузов с дорог Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди. Ожидается, что в ближайшее время МККК представит азербайджанской стороне официальную ноту об этом. Как отмечалось ранее, азербайджанская сторона готова организовать параллельное использование дорог Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди с соблюдением", - отметил А.Гаджизаде.