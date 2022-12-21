МИД: Азербайджан готов оперативно решить все гуманитарные потребности жителей Карабаха

Правительство Азербайджана неоднократно заявляло, что готово оперативно решить все гуманитарные потребности, с которыми могут столкнуться армяне, проживающие в Карабахском экономическом районе. Руководствуясь этим, правительство Азербайджана находится в т

Правительство Азербайджана неоднократно заявляло, что готово оперативно решить все гуманитарные потребности, с которыми могут столкнуться армяне, проживающие в Карабахском экономическом районе. Руководствуясь этим, правительство Азербайджана находится в тесном контакте с местным представительством Международного комитета Красного Креста.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана касательно обсуждений, проведенных в Совете Безопасности ООН в связи с ситуацией на Лачынской дороге.

На заседании Совета Безопасности ООН азербайджанская делегация дала подробную информацию о событиях, которые привели к акции протеста группы представителей гражданского общества нашей страны в зоне временного размещения миротворческого контингента в знак протеста против незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана.