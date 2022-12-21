О нас

МИД: Азербайджан готов оперативно решить все гуманитарные потребности жителей Карабаха

МИД: Азербайджан готов оперативно решить все гуманитарные потребности жителей Карабаха Правительство Азербайджана неоднократно заявляло, что готово оперативно решить все гуманитарные потребности, с которыми могут столкнуться армяне, проживающие в Карабахском экономическом районе. Руководствуясь этим, правительство Азербайджана находится в т
Внешняя политика
21 декабря 2022 г. 16:19
МИД: Азербайджан готов оперативно решить все гуманитарные потребности жителей Карабаха

Правительство Азербайджана неоднократно заявляло, что готово оперативно решить все гуманитарные потребности, с которыми могут столкнуться армяне, проживающие в Карабахском экономическом районе. Руководствуясь этим, правительство Азербайджана находится в тесном контакте с местным представительством Международного комитета Красного Креста.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана касательно обсуждений, проведенных в Совете Безопасности ООН в связи с ситуацией на Лачынской дороге.

На заседании Совета Безопасности ООН азербайджанская делегация дала подробную информацию о событиях, которые привели к акции протеста группы представителей гражданского общества нашей страны в зоне временного размещения миротворческого контингента в знак протеста против незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan ready to address all humanitarian needs that might be faced by Armenian residents in expeditious manner – MFA 
Версия на азербайджанском языке XİN: "Azərbaycan erməni sakinlərinin üzləşə biləcəyi bütün humanitar ehtiyacları operativ şəkildə həll etməyə hazırdır"

Самое читаемое

МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
18 декабря 2022 г. 12:31
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
19 декабря 2022 г. 10:53
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022 г. 10:21
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
16 декабря 2022 г. 10:24
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
18 декабря 2022 г. 16:37
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
18 декабря 2022 г. 12:00
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
19 декабря 2022 г. 17:10
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
ФотоПрезидент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
19 декабря 2022 г. 17:45
Названы причины сильных задержек в доставке грузов из США в Азербайджан
Названы причины сильных задержек в доставке грузов из США в Азербайджан
15 декабря 2022 г. 16:25
ЧМ-2022: Аргентина в третий раз стала чемпионом мира, обыграв в финале Францию
ЧМ-2022: Аргентина в третий раз стала чемпионом мира, обыграв в финале Францию
18 декабря 2022 г. 21:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi