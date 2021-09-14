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МИД: Азербайджан горд тем, что делится со странами мира своим потенциалом и опытом

МИД: Азербайджан горд тем, что делится со странами мира своим потенциалом и опытом "Азербайджан как развивающаяся страна-донор горд тем, что делится с развивающимися странами мира своим потенциалом и опытом посредством программ гуманитарной помощи и содействия развитию. Поздравляем с 10-летием Агентство содействия международному развити
Внешняя политика
14 сентября 2021 г. 10:14
МИД: Азербайджан горд тем, что делится со странами мира своим потенциалом и опытом

"Азербайджан как развивающаяся страна-донор горд тем, что делится с развивающимися странами мира своим потенциалом и опытом посредством программ гуманитарной помощи и содействия развитию. Поздравляем с 10-летием Агентство содействия международному развитию Азербайджанской Республики (AIDA)…"

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Сегодня исполняется 10 лет со дня создания AIDA. Агентство было учреждено в сентябре 2011 года при МИД. AIDA осуществляет международную гуманитарную деятельность и содействие развитию, оказываемые правительством страны, и организует координацию деятельности в этой области всех государственных структур, участвующих в данном процессе. AIDA осуществляет деятельность по снижению уровня бедности в развивающихся странах мира, развитию сферы науки, культуры, образования и здравоохранения, внедрению информационных технологий, реализации различных стипендиальных программ и других гуманитарных и технических проектов.

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Версия на английском языке MFA: Azerbaijan proud to share its potential and experience with world
Версия на азербайджанском языке XİN: "Azərbaycan dünya ilə öz potensialını və təcrübəsini bölüşməkdən qürur duyur"

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