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МИД: Азербайджан еще раз подтверждает готовность к диалогу и переговорам с Арменией

МИД: Азербайджан еще раз подтверждает готовность к диалогу и переговорам с Арменией Азербайджан подтверждает свою готовность к диалогу и переговорам с Арменией на основе равноправия и взаимного уважения законных интересов двух стран, несмотря на все серьезные вызовы, вытекающие из деструктивной позиции Армении.
Внешняя политика
23 сентября 2023 г. 20:45
МИД: Азербайджан еще раз подтверждает готовность к диалогу и переговорам с Арменией

Азербайджан подтверждает свою готовность к диалогу и переговорам с Арменией на основе равноправия и взаимного уважения законных интересов двух стран, несмотря на все серьезные вызовы, вытекающие из деструктивной позиции Армении.

Как сообщает Report, об этом сказа глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе общих дебатов в рамках 78-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы по-прежнему твердо верим в существование исторической возможности как для Азербайджана, так и для Армении установить дружественно-соседские отношения и жить мирно как два суверенных государства в пределах международно признанных границ", - сказал министр, подчеркнув, что настало время воспользоваться этой возможностью.

Дж.Байрамов подчеркнул, что заявления руководства Армении относительно признания суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион, должны быть превращены в практические шаги.

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