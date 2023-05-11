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МИД: Азербайджан дал согласие на встречу лидеров в Брюсселе

МИД: Азербайджан дал согласие на встречу лидеров в Брюсселе 13:12
Внешняя политика
11 мая 2023 г. 13:34
МИД: Азербайджан дал согласие на встречу лидеров в Брюсселе

"В прошлом году при посредничестве президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля в Брюсселе состоялось несколько встреч президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В декабре именно армянская сторона отказалась от участия от встречи в Брюсселе в аналогичном формате, тем самым воспрепятствовав процессу".

Как передает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он сообщил, что азербайджанская сторона дала согласие на проведение в Брюсселе встречи, которая не состоялась в прошлом году и которую планируется возобновить в мае по инициативе и при участии президента Совета ЕС Шарля Мишеля.

"В то же время было предложено провести встречу лидеров Азербайджана и Армении при участии президента Франции и канцлера Германии в рамках очередного заседания Европейского политического сообщества в Кишиневе. Азербайджанская сторона в свою очередь заявила о возможности участия в неформальной встрече в Кишиневе при условии, что она не заменит и не изменит брюссельский формат. В то же время, учитывая, что никакой подробной информации о деталях указанной встречи предоставлено не было, окончательной договоренности об участии в кишиневской встрече пока нет", - сообщили в МИД.

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Версия на английском языке MFA: Azerbaijan agreed to Brussels meeting, no final consent on participation in Chisinau meeting yet
Версия на азербайджанском языке XİN: "Azərbaycan liderlərin Brüssel görüşünə razılıq verib, Kişinyov görüşü ilə bağlı yekun razılıq hələlik yoxdur"

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