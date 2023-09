МИД: Азербайджан будет решительно противостоять любым попыткам подорвать его суверенитет

"Азербайджан будет решительно противостоять любым попыткам подорвать его суверенитет".

Как передает Report , об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в своем ответе пресс-службе МИД Германии в социальной сети X.

A.Гаджизаде также выступил против того, чтобы МИД Германии называл Карабахский регион Азербайджана "Нагорным": "Армения 30 лет проводила оккупационную политику, превратив регион в "серую зону". Азербайджан полон решимости и способен защитить и реинтегрировать своих армянских жителей. Соответствующие структуры ООН уже приглашены в Карабах для ознакомления с процессом гуманитарной деятельности и разоружения".