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МИД: Азербайджан будет решительно противостоять любым попыткам подорвать его суверенитет

МИД: Азербайджан будет решительно противостоять любым попыткам подорвать его суверенитет Азербайджан будет решительно противостоять любым попыткам подорвать его суверенитет.
Внешняя политика
29 сентября 2023 г. 23:06
МИД: Азербайджан будет решительно противостоять любым попыткам подорвать его суверенитет

"Азербайджан будет решительно противостоять любым попыткам подорвать его суверенитет".

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в своем ответе пресс-службе МИД Германии в социальной сети X.

A.Гаджизаде также выступил против того, чтобы МИД Германии называл Карабахский регион Азербайджана "Нагорным": "Армения 30 лет проводила оккупационную политику, превратив регион в "серую зону". Азербайджан полон решимости и способен защитить и реинтегрировать своих армянских жителей. Соответствующие структуры ООН уже приглашены в Карабах для ознакомления с процессом гуманитарной деятельности и разоружения".

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