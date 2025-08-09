МИД Австрии: Приветствуем договоренности между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

Австрия приветствует достижение в Вашингтоне исторического соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Report, об этом говорится в посте министерстве иностранных дел Австрии в соцсети Х.
"Сегодня в Вашингтоне между Азербайджаном и Арменией был достигнут важный шаг к миру. Мы поддерживаем (...) мирного соглашения между странами на благо всего региона (Южного Кавказа - ред.). Австрия готова оказать содействие в дальнейших шагах этого процесса", - говорится в сообщении австрийского внешнеполитического ведомства.
