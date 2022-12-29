О нас

МИД: Армянская сторона предпринимает попытки уклониться от выполнения достигнутых договоренностей

МИД: Армянская сторона предпринимает попытки уклониться от выполнения достигнутых договоренностей Армянская сторона предпринимает попытки уклониться от выполнения достигнутых договоренностей и взятых на себя обязательств.
Внешняя политика
29 декабря 2022 г. 20:19
МИД: Армянская сторона предпринимает попытки уклониться от выполнения достигнутых договоренностей

Армянская сторона предпринимает попытки уклониться от выполнения достигнутых договоренностей и взятых на себя обязательств.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики по итогам 2022 года.

"Несмотря на частичную динамику двусторонних контактов в течение года в направлении нормализации в постконфликтный период между Арменией и Азербайджаном, прогресс, достигнутый по всем трем направлениям нормализации, не оправдал ожиданий. Основной причиной этого является отсутствие у Армении политической воли, необходимой для реальных шагов по нормализации отношений, ее противоречивая и непоследовательная позиция, постоянные попытки уклониться от выполнения достигнутых договоренностей и взятых на себя обязательств, в частности, она прибегает к политическим и военным провокациям с целью нанести удар по усилиям по нормализации. Также в предложениях по тексту мирного договора есть тенденции к затягиванию процесса", - говорится в заявлении МИД.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Armenia’s proposals for text of peace agreement show tendencies to drag out process, says official Baku 
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Ermənistan tərəfdə sülh müqaviləsinin mətni üzrə təkliflərdə prosesi uzatmaq meylləri mövcuddur"

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Президент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
26 декабря 2022 г. 21:37
Пассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
ФотоПассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
23 декабря 2022 г. 15:30
Открыт участок дороги Баку-Губа
Открыт участок дороги Баку-Губа
23 декабря 2022 г. 16:01
Производитель БПЛА Байрактар приступает к деятельности в Азербайджане
Производитель БПЛА "Байрактар" приступает к деятельности в Азербайджане
26 декабря 2022 г. 13:08
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
28 декабря 2022 г. 00:16
Миротворцы демонтировали и вывезли палатки и жилблоки в направлении Лачынского поста
ФотоМиротворцы демонтировали и вывезли палатки и жилблоки в направлении Лачынского поста
24 декабря 2022 г. 15:30
СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома
СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома
25 декабря 2022 г. 11:03
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
26 декабря 2022 г. 12:20
Анна Акопян карабахским армянам: Хватит прятаться за спинами детей
Анна Акопян карабахским армянам: "Хватит прятаться за спинами детей"
25 декабря 2022 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi