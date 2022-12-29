МИД: Армянская сторона предпринимает попытки уклониться от выполнения достигнутых договоренностей

Армянская сторона предпринимает попытки уклониться от выполнения достигнутых договоренностей и взятых на себя обязательств.

Армянская сторона предпринимает попытки уклониться от выполнения достигнутых договоренностей и взятых на себя обязательств.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики по итогам 2022 года.

"Несмотря на частичную динамику двусторонних контактов в течение года в направлении нормализации в постконфликтный период между Арменией и Азербайджаном, прогресс, достигнутый по всем трем направлениям нормализации, не оправдал ожиданий. Основной причиной этого является отсутствие у Армении политической воли, необходимой для реальных шагов по нормализации отношений, ее противоречивая и непоследовательная позиция, постоянные попытки уклониться от выполнения достигнутых договоренностей и взятых на себя обязательств, в частности, она прибегает к политическим и военным провокациям с целью нанести удар по усилиям по нормализации. Также в предложениях по тексту мирного договора есть тенденции к затягиванию процесса", - говорится в заявлении МИД.