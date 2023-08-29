МИД: Армянская сторона распространяет ложные заявления о ситуации в регионе

Армянская сторона, искажая информацию о ситуации в регионе, распространяет ложные заявления.

Армянская сторона, искажая информацию о ситуации в регионе, распространяет ложные заявления.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии главы пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с заявлением МИД Армении от 28 августа.

"Мало того, что МИД Армении называет незаконным погранпереход "Лачын", созданный на суверенной территории Азербайджана, так еще и распространяет ложные сведения о похищении трех граждан Армении на ППП, которые были задержаны 28 августа в связи с уголовным делом о разжигании национальной и расовой вражды и оскорблении государственного флага Азербайджана. Тем самым Армения демонстрирует, что не соблюдает свои международные обязательства.

При этом в ответ на обвинения об якобы нарушении Азербайджаном решения Международного суда, хотели бы напомнить армянской стороне, что имеется решение суда о предотвращении актов ненависти на этнической и расовой почве. И вместо предотвращения подобных актов, Армения делает заявления против Азербайджана, который борется с ненавистью на этнической и расовой почве", - отмечается в заявлении.

В комментарии отмечается, что Азербайджан, основываясь на принципах гуманизма, прекратил уголовное преследование против упомянутых троих лиц, принимая во внимание их возраст и искреннее раскаяние в содеянном. "Попытки армянской стороны скрыть совершенные преступления, обвиняя Азербайджан в этнических чистках, указывает на истинные намерения этой страны. Невозможно найти более абсурдного утверждения со стороны Армении - страны, которая почти 30 лет держала в оккупации территории Азербайджана, провела этническую чистку как на своей территории, так и на оккупированных землях, и в настоящее время не выводит полностью свои вооруженные силы с территории Азербайджана, вопреки всем своим обязательствам, чем обвинения в агрессии в адрес официального Баку.

Мы еще раз хотели бы напомнить армянской стороне, что ее агрессивная политика, продвигаемая в регионе, не будет иметь никаких практических результатов, и для Армении было бы полезнее поддержать инициативы Азербайджана по установлению мира", - говорится в комментарии.