МИД: Армения должна понять, что путь к установлению мира лежит через прямые переговоры с Азербайджаном

"Армянская сторона должна понимать, что путь обеспечения мира и стабильности в регионе заключается не в поднятии вопроса в Совете Безопасности ООН с необоснованными претензиями, а в установлении отношений с соседними странами на основе подтверждения и ува

"Армянская сторона должна понимать, что путь обеспечения мира и стабильности в регионе заключается не в поднятии вопроса в Совете Безопасности ООН с необоснованными претензиями, а в установлении отношений с соседними странами на основе подтверждения и уважения территориальной целостности и суверенитета, а также в прямых конструктивных переговорах с Азербайджаном для установления мира.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана к выступлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства.

“Сопротивление Армении политике реинтеграции жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана в рамках азербайджанского законодательства, заявления премьер-министра о том, что якобы Азербайджан открыл огонь по армянским жителям, и обвинение нашей страны в ”этнической чистке” демонстрируют, что руководство Армении до сих пор неправильно оценивает реалии в регионе", - говорится в сообщении МИД.