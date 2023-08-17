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МИД: Армения должна понять, что путь к установлению мира лежит через прямые переговоры с Азербайджаном

МИД: Армения должна понять, что путь к установлению мира лежит через прямые переговоры с Азербайджаном "Армянская сторона должна понимать, что путь обеспечения мира и стабильности в регионе заключается не в поднятии вопроса в Совете Безопасности ООН с необоснованными претензиями, а в установлении отношений с соседними странами на основе подтверждения и ува
Внешняя политика
17 августа 2023 г. 16:35
МИД: Армения должна понять, что путь к установлению мира лежит через прямые переговоры с Азербайджаном

"Армянская сторона должна понимать, что путь обеспечения мира и стабильности в регионе заключается не в поднятии вопроса в Совете Безопасности ООН с необоснованными претензиями, а в установлении отношений с соседними странами на основе подтверждения и уважения территориальной целостности и суверенитета, а также в прямых конструктивных переговорах с Азербайджаном для установления мира.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана к выступлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства.

“Сопротивление Армении политике реинтеграции жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана в рамках азербайджанского законодательства, заявления премьер-министра о том, что якобы Азербайджан открыл огонь по армянским жителям, и обвинение нашей страны в ”этнической чистке” демонстрируют, что руководство Армении до сих пор неправильно оценивает реалии в регионе", - говорится в сообщении МИД.

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Версия на английском языке MFA: ‘Armenian side should understand that the way to ensure peace in the region is to establish direct constructive negotiations with Azerbaijan’
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistan tərəfi anlamalıdır ki, sülhün bərqərar olunması üçün yol Azərbaycanla birbaşa konstruktiv danışıqlardan keçir"

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