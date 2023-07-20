МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий

Если армянская сторона заинтересована в мире, то она должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий.

Если армянская сторона заинтересована в мире, то она должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана к выступлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства этой страны.

"Азербайджанская сторона, как инициатор мирного процесса с Арменией, заинтересована в установлении мира, стабильности и безопасности в регионе и является активной стороной переговорного процесса", - заявили в МИД.