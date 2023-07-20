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МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий

МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий Если армянская сторона заинтересована в мире, то она должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий.
Внешняя политика
20 июля 2023 г. 19:01
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий

Если армянская сторона заинтересована в мире, то она должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана к выступлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства этой страны.

"Азербайджанская сторона, как инициатор мирного процесса с Арменией, заинтересована в установлении мира, стабильности и безопасности в регионе и является активной стороной переговорного процесса", - заявили в МИД.

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: Ermənistan tərəfi sülhdə maraqlıdırsa, sülh prosesinə mane olan səylərdən əl çəkməlidir

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