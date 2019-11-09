Глава МИД: Армяно-азербайджанский конфликт препятствует всестороннему сотрудничеству

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"Принятый в 2017 году документ "Перспектива ОЭС - 2025" призван обогатить экономическую и политическую повестку Организации экономического сотрудничества (ОЭС) и определить стратегические направления организации на ближайшие 10 лет. Азербайджан поддерживает этот процесс реформ посредством общих усилий, которые могут увеличить эффективность существующих структур и создать возможности для дальнейшего развития ОЭС".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров заявил во время выступления на 24-м заседании Совета министров ОЭС в Анталье.

Министр отметил, что ОЭС должен идти в ногу с реалиями: "Мы должны усилить потенциал организации, как заметного регионального игрока, более нацеленного на проекты".

Э.Мамедъяров также отметил, что Азербайджан придает значение сотрудничеству не только в экономической, но и других сферах: "Совсем недавно мы подписали и ратифицировали Устав регионального центра ОЭС по сотрудничеству антикоррупционных агенств и омбудсменов. Безусловно, как отмечено в Анталийском коммюнике, мы все должны признать, что нерешенные конфликты на пространстве ОЭС, включая армяно-азербайджанский конфликт, препятствуют всестороннему сотрудничеству. К сожалению, это не просто политическое отображение реальности, а потеря экономических возможностей в регионе. Например, если бы наши земли не были оккупированы Арменией, у нас могла бы быть прямая железнодорожная коммуникация между Ираном и Нахчываном. Если не устранятся политические и военные угрозы, в том числе незаконная деятельность на оккупированных территориях, региональное экономическое сотрудничество невозможно".