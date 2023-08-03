О нас

МИД Азербайджана: Армения вводит общественность в заблуждение относительно ареста Вагифа Хачатуряна

МИД Азербайджана: Армения вводит общественность в заблуждение относительно ареста Вагифа Хачатуряна Азербайджан хотел бы еще раз напомнить армянской стороне, которая вводит в заблуждение общественность в связи с арестом Вагифа Хачатуряна, совершившего преступление против человечности, что в международном гуманитарном праве нет ограничений, препятствующи
Внешняя политика
3 августа 2023 г. 13:42
МИД Азербайджана: Армения вводит общественность в заблуждение относительно ареста Вагифа Хачатуряна

Азербайджан хотел бы еще раз напомнить армянской стороне, которая вводит в заблуждение общественность в связи с арестом совершившего преступление против человечности Вагифа Хачатуряна, что в международном гуманитарном праве нет ограничений, препятствующих принятию соответствующих мер против военных преступников.

Как сообщает Report, об этом заявили в МИД Азербайджана, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе выступления на заседании правительства.

"Арест этого лица осуществлен в рамках азербайджанского законодательства и международного права. Армянская сторона должна поддержать дело о привлечении к уголовной ответственности лиц, ответственных за совершение преступлений против человечности и массовых убийств, включая геноцид против азербайджанцев в период почти 30-летней оккупации, вместо того, чтобы защищать и прикрывать их действия", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

Отметим, что Вагиф Хачатурян в составе армянских воинских формирований 22 декабря 1991 года устроил массовую резню азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района.

Были убиты 25, ранены 14 азербайджанцев, а 358 жителей села стали беженцами. Было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В рамках этого уголовного дела 29 июля он был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачынском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Армению для лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry: Armenia misleading public regarding arrest of Vagif Khachatryan
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistan insanlıq əleyhinə cinayət törətmiş Vaqif Xaçaturyanın həbsi ilə bağlı ictimaiyyəti yanlış yönləndirir"

Самое читаемое

СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
27 июля 2023 г. 20:10
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
28 июля 2023 г. 12:14
Главными адресатами ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия и Турция
Главными адресатами ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия и Турция
28 июля 2023 г. 19:55
В Молдове будет открыто посольство Греции
В Молдове будет открыто посольство Греции
29 июля 2023 г. 09:10
На юго-западе Турции начался сильный пожар на складе вторсырья
На юго-западе Турции начался сильный пожар на складе вторсырья
29 июля 2023 г. 14:14
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
1 августа 2023 г. 00:38
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК Вагнер к польским границам
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК "Вагнер" к польским границам
1 августа 2023 г. 16:52
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
2 августа 2023 г. 10:02
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
3 августа 2023 г. 13:41
SOCAR увеличил экспорт нефтепродуктов на 51%
SOCAR увеличил экспорт нефтепродуктов на 51%
27 июля 2023 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi