МИД Азербайджана: Армения вводит общественность в заблуждение относительно ареста Вагифа Хачатуряна

Азербайджан хотел бы еще раз напомнить армянской стороне, которая вводит в заблуждение общественность в связи с арестом Вагифа Хачатуряна, совершившего преступление против человечности, что в международном гуманитарном праве нет ограничений, препятствующи

Азербайджан хотел бы еще раз напомнить армянской стороне, которая вводит в заблуждение общественность в связи с арестом совершившего преступление против человечности Вагифа Хачатуряна, что в международном гуманитарном праве нет ограничений, препятствующих принятию соответствующих мер против военных преступников.

Как сообщает Report, об этом заявили в МИД Азербайджана, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе выступления на заседании правительства.

"Арест этого лица осуществлен в рамках азербайджанского законодательства и международного права. Армянская сторона должна поддержать дело о привлечении к уголовной ответственности лиц, ответственных за совершение преступлений против человечности и массовых убийств, включая геноцид против азербайджанцев в период почти 30-летней оккупации, вместо того, чтобы защищать и прикрывать их действия", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

Отметим, что Вагиф Хачатурян в составе армянских воинских формирований 22 декабря 1991 года устроил массовую резню азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района.

Были убиты 25, ранены 14 азербайджанцев, а 358 жителей села стали беженцами. Было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В рамках этого уголовного дела 29 июля он был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачынском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Армению для лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.