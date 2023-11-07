О нас

МИД: Армения все еще не вернула 8 оккупированных азербайджанских сел

МИД: Армения все еще не вернула 8 оккупированных азербайджанских сел Армения все еще не вернула 8 азербайджанских сел, находящихся под оккупацией.
Внешняя политика
7 ноября 2023 г. 12:49
МИД: Армения все еще не вернула 8 оккупированных азербайджанских сел

Армения все еще не вернула 8 азербайджанских сел, находящихся под оккупацией.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 8 ноября 2020 года был освобожден от оккупации исторический азербайджанский город – Шуша.

"В соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября того же года, армянские вооруженные силы были выведены из Кяльбаджарского, Агдамского и Лачинского районов, тем самым была обеспечена территориальная целостность нашей страны", - отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что сразу после завершения конфликта Азербайджан выступил с мирными инициативами и выполнил свои обязательства.

"Азербайджанская сторона выступала за нормализацию отношений между двумя странами и активизацию мирного процесса, приступила к масштабным восстановительным и строительным работам на освобожденных территориях, а также предпринимала меры по реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в наше общество", - отметили в министерстве.

В заявлении МИД говорится, что Армения в свою очередь, несмотря на усилия азербайджанской стороны, выбрала путь препятствования переговорам по мирному соглашению.

"Армения продолжала совершать военно-политические провокации и сохранять минную угрозу в регионе, тем самым препятствуя мирному процессу, восстановительным работам, и создавала угрозу жизни азербайджанских граждан. Вопреки своим обязательствам армянская сторона не только не вывела с территорий Азербайджана армянские вооруженные силы, которые были основным источником угрозы миру и безопасности в регионе, но и продолжала оказывать им материальную и финансовую поддержку, осуществляла незаконную переброску оружия, военной техники и мин на территории Азербайджана. Кроме того, Армения все еще не вернула 8 азербайджанских сел, находящихся под оккупацией", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке MFA: Armenia refused to hand over 8 Azerbaijani villages, which are still under occupation
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistan hələ də işğalı altındakı 8 Azərbaycan kəndini təhvil verməyib"

Экслюзивные новости

Баку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
7 ноября 2023 г. 12:53
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
6 ноября 2023 г. 15:07
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
6 ноября 2023 г. 13:33
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
6 ноября 2023 г. 12:03
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
4 ноября 2023 г. 14:22
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
4 ноября 2023 г. 13:13
Посол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
ФотоПосол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
3 ноября 2023 г. 17:37
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
2 ноября 2023 г. 10:52
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
1 ноября 2023 г. 11:37
Полицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПолицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
30 октября 2023 г. 16:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi