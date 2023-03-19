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МИД: Армения удерживает под оккупацией семь сел Газахского и одно село Садаракского районов

МИД: Армения удерживает под оккупацией семь сел Газахского и одно село Садаракского районов Армения, несмотря на свое обещание, удерживает под оккупацией 7 сел Газаха и 1 село Садаракского района.
Внешняя политика
19 марта 2023 г. 18:04
МИД: Армения удерживает под оккупацией семь сел Газахского и одно село Садаракского районов

Армения, несмотря на свое обещание, удерживает под оккупацией семь сел Газахского и одно село Садаракского районов.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя антиазербайджанское заявление МИД Армении от 18 марта.

По его словам, именно армянская сторона через две недели после подписания трехстороннего заявления незаконно переправила своих военнослужащих на территорию Азербайджана, где они совершили военную провокацию: "Несмотря на попытки Армении представить этих задержанных в качестве военнопленных, эти лица не были признаны военнопленными, и Международный суд, а также Европейский суд по правам человека отклонили этот иск и требование об их освобождении".

"Армянская сторона, вопреки трехстороннему заявлению, не вывела полностью свои вооруженные силы с суверенных азербайджанских территорий и, несмотря на обещание, данное при подписании трехстороннего заявления, продолжает удерживать под оккупацией ряд населенных пунктов и территорий, в том числе семь сел Газахского и одно село Садаракского районов", - подчеркнул представитель МИД Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistan verdiyi vədə baxmayaraq, Qazaxın 7, Sədərək rayonunun 1 kəndini işğal altında saxlayır"

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