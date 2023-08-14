МИД: Армения вновь пытается превратить СБ ООН в инструмент для манипуляций

"Несмотря первый провал в декабре 2022 года, Армения вновь пытается превратить Совбез ООН в инструмент политической, военной и информационно-ориентированной манипуляционной кампании".

Несмотря на предыдущий провал в декабре 2022 года, Армения вновь пытается превратить Совбез ООН в инструмент политической, военной и информационной кампании по манипуляции международного сообщества.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.



Отмечается, что Армения является страной, которая игнорирует четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году, и ряд заявлений председателя СБ с требованием полного, немедленного и безоговорочного вывода оккупационных сил с территории Азербайджана.

"Обращение Армении в Совет Безопасности ООН в связи с необоснованными заявлениями об "ухудшении гуманитарной ситуации" в регионе и "продолжающейся блокаде" происходит в то время, когда эта страна намеренно и целенаправленно препятствует усилиям, направленным на поиск сбалансированного, основанного на международном праве и приемлемого решения посредством международных партнеров", - говорится в заявлении.