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МИД: Армения вновь пытается превратить СБ ООН в инструмент для манипуляций

МИД: Армения вновь пытается превратить СБ ООН в инструмент для манипуляций "Несмотря первый провал в декабре 2022 года, Армения вновь пытается превратить Совбез ООН в инструмент политической, военной и информационно-ориентированной манипуляционной кампании".
Внешняя политика
14 августа 2023 г. 10:55
МИД: Армения вновь пытается превратить СБ ООН в инструмент для манипуляций

Несмотря на предыдущий провал в декабре 2022 года, Армения вновь пытается превратить Совбез ООН в инструмент политической, военной и информационной кампании по манипуляции международного сообщества.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что Армения является страной, которая игнорирует четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году, и ряд заявлений председателя СБ с требованием полного, немедленного и безоговорочного вывода оккупационных сил с территории Азербайджана.

"Обращение Армении в Совет Безопасности ООН в связи с необоснованными заявлениями об "ухудшении гуманитарной ситуации" в регионе и "продолжающейся блокаде" происходит в то время, когда эта страна намеренно и целенаправленно препятствует усилиям, направленным на поиск сбалансированного, основанного на международном праве и приемлемого решения посредством международных партнеров", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке MFA: Armenia attempts to instrumentalize UN Security Council for its political, military campaign
Версия на азербайджанском языке XİN: “Ermənistan BMT Təhlükəsizlik Şurasını siyasi, hərbi alətə çevirməyə cəhd göstərir"

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