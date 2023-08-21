О нас

МИД: Армения, прибегая к манипуляциям, продолжает предпринимать безосновательные шаги

МИД: Армения, прибегая к манипуляциям, продолжает предпринимать безосновательные шаги В последнее время Армения, которая почти 30 лет игнорировала решения Совета Безопасности ООН, принятые в связи с оккупацией азербайджанских территорий, и продолжала грубо нарушать нормы и принципы международного права после 44-дневной войны, предпринимает
Внешняя политика
21 августа 2023 г. 23:14
МИД: Армения, прибегая к манипуляциям, продолжает предпринимать безосновательные шаги

В последнее время Армения, которая почти 30 лет игнорировала решения Совета Безопасности ООН, принятые в связи с оккупацией азербайджанских территорий, и продолжала грубо нарушать нормы и принципы международного права после 44-дневной войны, предпринимает безосновательные шаги, прибегая к многочисленным манипуляциям, выходящим за рамки Совета Безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя утверждения пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян относительно состоявшегося 16 августа заседания Совета безопасности ООН и итогов обсуждений в целом.

Он подчеркнул, что после того, как нелогичные шаги потерпели неудачу и не привели к какому-либо результату, армянская сторона под надуманными предлогами, необоснованными заявлениями и ложными утверждениями пытается оправдать эти неудачи, свою деструктивную деятельность.

"Вместо того, чтобы формировать нереалистичные ожидания в армянском обществе и давать ложные объяснения, Министерство иностранных дел Армении должно нормализовать отношения с соседними странами на основе международного права и воздержаться от подрывной деятельности, препятствующей миру в регионе", - подчеркнул представитель азербайджанского МИД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке XİN: Ermənistan son zamanlar çoxsaylı manipulyasiyalarla əsassız addımlar atmaqdadır

Экслюзивные новости

Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi