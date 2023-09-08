МИД: Армения препятствует реализации мандата азербайджанского представительства МККК

"Армения постоянно создает препятствия для реализации мандата азербайджанского представительства МККК".
Как сообщает Report, об этом было заявлено в Министерстве иностранных дел на брифинге для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса с участием министра Джейхуна Байрамова, помощника Президента - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и представителя Президента по особым поручениям Эльчина Амирбекова.
Было отмечено, что совершенно очевидно, что попытка Армении представить ситуацию в Карабахе международному сообществу как вопрос "гуманитарного" характера на самом деле является бесстыдной политической кампанией, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и это не должно вызывать никаких сомнений.
"Если бы ситуация была гуманитарной, она могла бы быть разрешена на основе предложения о синхронизированном использовании нескольких дорог за несколько недель до этого. Под предлогом гуманитарных потребностей армянских жителей Карабахского региона Армения фактически сделала этих людей жертвами политики сепаратизма и в настоящее время продолжает распространять свои идеи, основанные на нетерпимости и ненависти", - было отмечено на брифинге.