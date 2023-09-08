МИД: Армения препятствует реализации мандата азербайджанского представительства МККК

"Армения постоянно создает препятствия для реализации мандата азербайджанского представительства МККК".

"Армения постоянно создает препятствия для реализации мандата азербайджанского представительства МККК".

Как сообщает Report, об этом было заявлено в Министерстве иностранных дел на брифинге для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса с участием министра Джейхуна Байрамова, помощника Президента - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и представителя Президента по особым поручениям Эльчина Амирбекова.

Было отмечено, что совершенно очевидно, что попытка Армении представить ситуацию в Карабахе международному сообществу как вопрос "гуманитарного" характера на самом деле является бесстыдной политической кампанией, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и это не должно вызывать никаких сомнений.

"Если бы ситуация была гуманитарной, она могла бы быть разрешена на основе предложения о синхронизированном использовании нескольких дорог за несколько недель до этого. Под предлогом гуманитарных потребностей армянских жителей Карабахского региона Армения фактически сделала этих людей жертвами политики сепаратизма и в настоящее время продолжает распространять свои идеи, основанные на нетерпимости и ненависти", - было отмечено на брифинге.