МИД: Армения скапливает технику для очередной военной авантюры

В последние дни наблюдается интенсификация военных провокаций со стороны Армении, сопровождающаяся активизацией военно-строительных работ вдоль неделимитированной государственной границы и в Карабахском регионе Азербайджана. Как сообщает Report, о

В последние дни наблюдается интенсификация военных провокаций со стороны Армении, сопровождающаяся активизацией военно-строительных работ вдоль неделимитированной государственной границы и в Карабахском регионе Азербайджана.



Как сообщает Report, об этом было заявлено на брифинге для аккредитованного в стране представителей дипломатического корпуса в Министерстве иностранных дел с участием министра Джейхуна Байрамова, помощника президента - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и представителя Президента по особым поручениям Эльчина Амирбекова.



Было отмечено, что Армения открыто роет новые траншеи, строит укрепления, скапливает личный состав и технику, чтобы вступить в очередную военную авантюру.

В то же время, несмотря на прежние заявления о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион, премьер-министр Армении предпринял очередной крайне провокационный шаг, "поздравив" сепаратистов с "годовщиной".