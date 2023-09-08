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МИД: Армения скапливает технику для очередной военной авантюры

МИД: Армения скапливает технику для очередной военной авантюры В последние дни наблюдается интенсификация военных провокаций со стороны Армении, сопровождающаяся активизацией военно-строительных работ вдоль неделимитированной государственной границы и в Карабахском регионе Азербайджана. Как сообщает Report, о
Внешняя политика
8 сентября 2023 г. 18:04
МИД: Армения скапливает технику для очередной военной авантюры

В последние дни наблюдается интенсификация военных провокаций со стороны Армении, сопровождающаяся активизацией военно-строительных работ вдоль неделимитированной государственной границы и в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на брифинге для аккредитованного в стране представителей дипломатического корпуса в Министерстве иностранных дел с участием министра Джейхуна Байрамова, помощника президента - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и представителя Президента по особым поручениям Эльчина Амирбекова.

Было отмечено, что Армения открыто роет новые траншеи, строит укрепления, скапливает личный состав и технику, чтобы вступить в очередную военную авантюру.

В то же время, несмотря на прежние заявления о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион, премьер-министр Армении предпринял очередной крайне провокационный шаг, "поздравив" сепаратистов с "годовщиной".

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Версия на английском языке MFA: Armenia openly digging new trenches and collecting equipment to enter next military adventure
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistan açıq şəkildə növbəti hərbi avantüraya girmək üçün yeni səngərlər qazır, texnika toplayır"

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