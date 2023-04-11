МИД: Ответственность за провокации полностью ложится на Армению

18:19

Ответственность за провокации, совершенные Арменией, полностью ложится на нее.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с сегодняшней провокацией Армении на границе.

Согласно заявлению, тот факт, что подобные провокации Армении происходят на фоне серьезных призывов к переговорам по мирному договору со стороны международного сообщества, свидетельствует о том, что армянская сторона не заинтересована в мирном процессе. "Подобные военные провокации Армении сопровождаются одновременно политическими провокационными шагами и заявлениями", - говорится в заявлении в МИД.



Провокации Армении против Азербайджана, попирая нормы и принципы международного права, не только нарушают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, но и серьезно угрожают региональному миру и безопасности.

Эти действия Армении должны быть отвергнуты и осуждены международным сообществом в самым серьезным образом, указывает МИД Азербайджана.

В целях предотвращения провокаций Армении Вооруженные силы Азербайджана принимают все необходимые ответые меры и будут принимать их в дальнейшем. "Еще раз заявляем, что ответственность за провокации, совершенные Арменией, полностью ложится на нее", - говорится в заявлении.

Отметим, что 11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горисского района, подвергли интенсивному огню из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении Лачынского района. В Минобороны Азербайджана сообщили о гибели и ранении азербайджанских военнослужащих в результате армянской провокации.