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МИД: Ответственность за провокации полностью ложится на Армению

МИД: Ответственность за провокации полностью ложится на Армению 18:19
Внешняя политика
11 апреля 2023 г. 18:51
МИД: Ответственность за провокации полностью ложится на Армению

Ответственность за провокации, совершенные Арменией, полностью ложится на нее.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с сегодняшней провокацией Армении на границе.

Согласно заявлению, тот факт, что подобные провокации Армении происходят на фоне серьезных призывов к переговорам по мирному договору со стороны международного сообщества, свидетельствует о том, что армянская сторона не заинтересована в мирном процессе. "Подобные военные провокации Армении сопровождаются одновременно политическими провокационными шагами и заявлениями", - говорится в заявлении в МИД.

Провокации Армении против Азербайджана, попирая нормы и принципы международного права, не только нарушают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, но и серьезно угрожают региональному миру и безопасности.
Эти действия Армении должны быть отвергнуты и осуждены международным сообществом в самым серьезным образом, указывает МИД Азербайджана.

В целях предотвращения провокаций Армении Вооруженные силы Азербайджана принимают все необходимые ответые меры и будут принимать их в дальнейшем. "Еще раз заявляем, что ответственность за провокации, совершенные Арменией, полностью ложится на нее", - говорится в заявлении.

Отметим, что 11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горисского района, подвергли интенсивному огню из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении Лачынского района. В Минобороны Азербайджана сообщили о гибели и ранении азербайджанских военнослужащих в результате армянской провокации.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA: Armenia is fully responsible for its provocations 
Версия на азербайджанском языке XİN: Törətdiyi təxribatlara görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın üzərinə düşür

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