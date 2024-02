МИД: Армения несет ответственность за гибель невинных гражданских лиц Азербайджана

Армения несет ответственность за гибель невинных гражданских лиц Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети "Х".

"За последние два дня еще один мирный житель был покалечен в результате взрыва мины. Число жертв наземных мин, установленных Арменией, достигло 344, в том числе 65 погибли с конца 2020 года", - отмечается в публикации.