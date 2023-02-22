МИД: Армения не заинтересована в обеспечении прозрачности на Лачынской дороге

Армения не заинтересована в обеспечении прозрачности на Лачынской дороге.

Армения не заинтересована в обеспечении прозрачности на Лачынской дороге.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана касательно заявлений министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра европейских дел и иностранных дел Люксембурга Яна Ассельборна.

Отмечается, что министр иностранных дел Армении, как всегда, занимается манипуляциями, искажая дискуссии и переговоры по мирному процессу. Армянская сторона своим заявлением еще раз демонстрирует, что не заинтересована в мире в регионе.

Расценив предложение азербайджанской стороны о создании пограничного контрольно-пропускного пункта в целях предотвращения злоупотреблений Лачынской дорогой, связанных с разграблением природных ресурсов Азербайджана, незаконной ротацией армянских вооруженных сил, перевозкой мин и боеприпасов, незаконным переходом граждан третьих стран на территорию Азербайджана, как применение силы, Армения еще раз демонстрирует, что не заинтересована в обеспечении прозрачности на Лачынской дороге.

Отказ армянской стороны от предложения о пограничном контрольно-пропускном пункте, который положит конец злоупотреблениям на Лачынской дороге, предназначенной только для гуманитарных целей, еще раз показывает, что истинное намерение армянской стороны состоит в том, чтобы, повторяя утверждения о том, что акции протеста привели к "блокаде" и "напряженной гуманитарной ситуации", продолжать использовать дорогу в незаконных целях, что противоречит трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года. Это еще раз доказывает, что на самом деле утверждения о том, что акции на Лачынском пути создали "сложную гуманитарную ситуацию", не имеют под собой никаких оснований, и Армения использует это утверждение исключительно в политических целях.

Что касается претензий Армении по международному механизму, касающемуся прав и безопасности армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, а также по вопросу диалога с армянскими жителями, мы хотели бы отметить, что, как было ясно отмечено на мюнхенских переговорах, права и безопасность жителей армянского происхождения, проживающих в регионе, будут обеспечены в соответствии с Конституцией и законодательными актами Азербайджанской Республики.

Азербайджанская сторона также заявила о готовности вести диалог не с лицами, прибывшими в Карабахский регион извне и представляющими себя представителями армянских жителей, а с представителями, которые, как и прежде, имеют право представлять армянских жителей. Армения не должна вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и должна отказаться от территориальных претензий в соответствии с нормами и принципами международного права, а также пражскими и сочинскими соглашениями, по которым страны взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Предвзятая позиция, продемонстрированная министром Люксембурга, не осведомленного о ситуации в регионе и полностью противоречащая соответствующим принципам международного права, совершенно безосновательна. Похоже, что люксембургская сторона, как и прежде, еще не отказалась от практики использования тезисов, в которых отражена лживая пропаганда армянской стороны. Мы еще раз заявляем, что подобные провокационные и предвзятые заявления не могут служить препятствием для дальнейшего развития и прогресса региона на основе уважения принципов международного права.