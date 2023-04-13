МИД: Армения не стесняется искажать решение Международного суда по Лачынской дороге

Вместо положительного ответа на предложение Азербайджана о создании пограничного контрольно-пропускного пункта в начале Лачынской дороги с целью положить конец провокациям и незаконной деятельности, осуществляемой Арменией в Азербайджане, армянская сторон

Вместо положительного ответа на предложение Азербайджана о создании пограничного контрольно-пропускного пункта в начале Лачынской дороги с целью положить конец провокациям и незаконной деятельности, осуществляемой Арменией в Азербайджане, армянская сторона не стесняется искажать решение Международного суда по Лачынской дороге.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя обвинения, выдвинутые премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Гаджизаде отметил, что суд отклонил иск о том, что правительство Азербайджана является организатором протестов, и что утверждения о “закрытии дороги” и “блокаде” не имеют под собой никаких оснований: "Мы требуем от армянской стороны вместо того, чтобы делать необоснованные заявления, вернуться к переговорам по мирному договору, от которых они отказались с декабря прошлого года, соблюдать обязательства, вытекающие из трехстороннего заявления, включая открытие коммуникаций, полный вывод своих сил с азербайджанских территорий, а также воздерживаться от шагов против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана", - сказал Гаджизаде.