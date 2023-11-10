МИД: Армения не имеет морального права обвинять Азербайджан в "этнической чистке"

Необоснованные обвинения, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном 10 ноября 2023 года на панельных дискуссиях 6-й Парижской мирной конференции, в очередной раз демонстрируют, что армянская сторона не отказывается от политических манипуляци

Необоснованные заявления, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном 10 ноября 2023 года на панельных дискуссиях 6-й Парижской мирной конференции, в очередной раз демонстрируют, что армянская сторона не отказывается от политических манипуляций и и искаженных интерпретаций.

Об этом передает Report со ссылкой на заявление МИД Азербайджана.

"Мы решительно осуждаем и отвергаем утверждения премьер-министра Армении о том, что армяне, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана, якобы подверглись "этнической чистке".