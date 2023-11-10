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МИД: Армения не имеет морального права обвинять Азербайджан в "этнической чистке"

МИД: Армения не имеет морального права обвинять Азербайджан в "этнической чистке" Необоснованные обвинения, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном 10 ноября 2023 года на панельных дискуссиях 6-й Парижской мирной конференции, в очередной раз демонстрируют, что армянская сторона не отказывается от политических манипуляци
Внешняя политика
10 ноября 2023 г. 23:02
МИД: Армения не имеет морального права обвинять Азербайджан в этнической чистке

Необоснованные заявления, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном 10 ноября 2023 года на панельных дискуссиях 6-й Парижской мирной конференции, в очередной раз демонстрируют, что армянская сторона не отказывается от политических манипуляций и и искаженных интерпретаций.

Об этом передает Report со ссылкой на заявление МИД Азербайджана.

"Мы решительно осуждаем и отвергаем утверждения премьер-министра Армении о том, что армяне, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана, якобы подверглись "этнической чистке".

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Ermənistanın Azərbaycanı "etnik təmizləmə"də ittiham etməyə heç bir mənəvi haqqı yoxdur"

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