МИД: Армения, нарушая международное право, не предоставляет Азербайджану точные карты минных полей

В нарушение международного права Армения до сих пор не предоставляет Азербайджану точных карт минных полей.

В нарушение международного права Армения до сих пор не предоставляет Азербайджану точных карт минных полей.

Как передает Report , об этом заявил посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искандеров в ходе мероприятия на тему "Южный Кавказ, свободный от мин", организованного в Женеве Европейским фондом ЛИНКС при поддержке ЕС в рамках межсессионного заседания Конвенции о запрещении противопехотных мин 2023 года.

Э.Искендеров отметил, что в результате оккупации, длившейся почти 30 лет, Арменией целенаправленно загрязнено минами около 10% азербайджанской территории, где установлено более 1,5 млн мин.

Было подчеркнуто, что продолжение целенаправленного минирования территорий Азербайджана является одной из основных угроз, препятствующих достижению устойчивого мира в регионе, проводимым масштабным восстановительно-строительным работам, гражданскому населению, осуществляющему деятельность на этих территориях, а также мирному возвращению и проживанию бывших вынужденных переселенцев на своих землях. Посол МИД констатировал, что в результате 179 инцидентов, произошедших на освобожденных территориях Азербайджана с ноября 2020 года по настоящее время, 57 граждан погибли и 247 получили тяжелые ранения.

В ходе выступления также было подчеркнуто, что Армения до сих пор отказывается предоставить Азербайджану точные карты минных полей, нарушая требования международного гуманитарного права. Было отмечено, что несмотря на имеющиеся трудности, десятая часть заминированных территорий Азербайджана уже очищена. До сведения участников мероприятия была доведена важность проявления международной солидарности по этому вопросу, а также готовность нашей страны к сотрудничеству с международными организациями.

На мероприятии также выступили представитель председательства в Конвенции о запрещении противопехотных мин Альбрехт фон Виттке, начальник отдела разоружения представительства Европейского союза Маркета Хомолкова, постоянный представитель Грузии при женевском центре ООН Александр Майсурадзе, исполнительный директор Европейского фонда LINK Деннис Саммут. Выступавшие подчеркнули, что наземные мины являются серьезным препятствием на пути к устойчивому миру и развитию в регионе Южного Кавказа, и необходимость международной солидарности в плане этой гуманитарной проблемы. В этом контексте была отмечена важность организации международной конференции по оценке и содействию с участием заинтересованных сторон.