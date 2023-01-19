МИД: Армения нарушает свои обязательства по Бернской конвенции

"В межгосударственном иске, поданном Азербайджаном, говорится, что, наряду с другими обязательствами, Армения грубо нарушила свои обязательства, вытекающие из Бернской конвенции об охране популяций дикой флоры и фауны, в частности, обязательство по обеспе

"В межгосударственном иске, поданном Азербайджаном, говорится, что, наряду с другими обязательствами, Армения грубо нарушила свои обязательства по Бернской конвенции об охране популяций дикой флоры и фауны, в частности, обязательство по обеспечению сохранения, восстановления и улучшения среды обитания дикой флоры и фауны".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отмечено, что в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем Азербайджан призывает международное сообщество осудить ужасающие разрушения, совершенные Арменией во время оккупации одной из самых богатых и биологически разнообразных экосистем в мире: "В рамках арбитража Азербайджан требует обязать Армению прекратить все продолжающиеся нарушения Бернской конвенции и выплатить полную компенсацию за разрушение окружающей среды на ранее оккупированных территориях".