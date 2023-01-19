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МИД: Армения нарушает свои обязательства по Бернской конвенции

МИД: Армения нарушает свои обязательства по Бернской конвенции "В межгосударственном иске, поданном Азербайджаном, говорится, что, наряду с другими обязательствами, Армения грубо нарушила свои обязательства, вытекающие из Бернской конвенции об охране популяций дикой флоры и фауны, в частности, обязательство по обеспе
Внешняя политика
19 января 2023 г. 11:34
МИД: Армения нарушает свои обязательства по Бернской конвенции

"В межгосударственном иске, поданном Азербайджаном, говорится, что, наряду с другими обязательствами, Армения грубо нарушила свои обязательства по Бернской конвенции об охране популяций дикой флоры и фауны, в частности, обязательство по обеспечению сохранения, восстановления и улучшения среды обитания дикой флоры и фауны".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отмечено, что в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем Азербайджан призывает международное сообщество осудить ужасающие разрушения, совершенные Арменией во время оккупации одной из самых богатых и биологически разнообразных экосистем в мире: "В рамках арбитража Азербайджан требует обязать Армению прекратить все продолжающиеся нарушения Бернской конвенции и выплатить полную компенсацию за разрушение окружающей среды на ранее оккупированных территориях".

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Версия на английском языке MFA: ‘Armenia has violated its legal obligations under the Bern Convention’
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistan Bern Konvensiyasından irəli gələn hüquqi öhdəliklərini pozur"

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