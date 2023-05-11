МИД: Армения наращивает военные провокации против Азербайджана в приграничных районах

"Армения наращивает военные провокации против Азербайджана в приграничных районах".

"Армения наращивает военные провокации против Азербайджана в приграничных районах".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в связи с очередной военной провокацией Армении.

"Согласно сообщению министерства обороны Азербайджана, вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции Азербайджанской Армии, намеренно совершив провокацию, в результате которой был тяжело ранен военнослужащий ВС Азербайджана.

Несмотря на предупреждения армянской стороне прекратить провокации и намеренное обострение ситуации, с утра 11 мая вооруженные силы Армении еще больше обострили ситуацию, обстреляв позиции Азербайджанской Армии из минометов, в результате провокаций погиб один военнослужащий.

Тот факт, что провокации Армении, как всегда, происходят на фоне интенсификации переговоров по мирному соглашению, а также ожидаемых переговоров между лидерами, свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в мирном процессе. Подобные действия Армении, наносящие ущерб переговорному процессу, должны быть строго осуждены международным сообществом.

Вооруженные силы Азербайджанской Республики принимают все необходимые меры для предотвращения провокаций Армении.

Вся ответственность за преднамеренное усугубление ситуации лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.