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МИД: Армения использует Лачынскую дорогу для незаконной военной деятельности

МИД: Армения использует Лачынскую дорогу для незаконной военной деятельности Армения использует Лачынскую дорогу для незаконной военной деятельности и транспортировки мин, тем самым совершая провокации против Азербайджана.
Внешняя политика
24 ноября 2022 г. 15:36
МИД: Армения использует Лачынскую дорогу для незаконной военной деятельности

Армения использует Лачынскую дорогу для незаконной военной деятельности и транспортировки мин, тем самым совершая провокации против Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, комментируя обнаружение инженерно-саперными подразделениями Азербайджанской армии противопехотного минного поля в северном направлении вершины Сарыбаба.

В заявлении подчеркивается, что этот факт демонстрирует, что Армения вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года не только полностью не вывела свои силы с территории Азербайджана, но и грубо нарушает 6-ой пункт трехстороннего заявления, используя Лачынскую дорогу для незаконной военной деятельности и транспортировки мин, совершая тем самым провокации против Азербайджана.

"Продолжение Арменией военных провокаций на территории Азербайджана, неполный вывод сил с наших территорий, продолжение целенаправленного минирования являются основными угрозами, препятствующими восстановительно-созидательным работам в послевоенный период.

Напоминаем, что с момента окончания Отечественной войны по сегодняшний день от мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали 268 граждан Азербайджана. В результате погибли 45 человек, в том числе три журналиста и 35 гражданских лиц", - говорится в сообщении МИД.

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Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistan Laçın yolundan qanunsuz hərbi fəaliyyətləri üçün sui-istifadə edir və təxribatlar törədir"

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