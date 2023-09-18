МИД: Армения и сепаратистский режим отвергают все предложения Азербайджана

Армения и сепаратистский режим отвергают все предложения Азербайджана.

Армения и сепаратистский режим отвергают все предложения Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорилось на брифинге для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, состоявшегося 18 сентября в министерстве иностранных дел с участием помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова и заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева.

Было отмечено, что, несмотря на все усилия, предпринятые Азербайджаном посредством привлеченных международных партнеров, Армения и сепаратистский режим, cозданный ею на суверенных территориях Азербайджана, продолжают отвергать все предложения, направленные на нормализацию процесса и снижение напряженности. И так называемые ”выборы" в Карабахском регионе - яркий тому пример.

Несмотря на все месседжи Азербайджана, армянская сторона продолжает упорствовать, было заявлено на брифинге.