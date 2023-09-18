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МИД: Армения и сепаратистский режим отвергают все предложения Азербайджана

МИД: Армения и сепаратистский режим отвергают все предложения Азербайджана Армения и сепаратистский режим отвергают все предложения Азербайджана.
Внешняя политика
18 сентября 2023 г. 18:17
МИД: Армения и сепаратистский режим отвергают все предложения Азербайджана

Армения и сепаратистский режим отвергают все предложения Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорилось на брифинге для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, состоявшегося 18 сентября в министерстве иностранных дел с участием помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова и заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева.

Было отмечено, что, несмотря на все усилия, предпринятые Азербайджаном посредством привлеченных международных партнеров, Армения и сепаратистский режим, cозданный ею на суверенных территориях Азербайджана, продолжают отвергать все предложения, направленные на нормализацию процесса и снижение напряженности. И так называемые ”выборы" в Карабахском регионе - яркий тому пример.

Несмотря на все месседжи Азербайджана, армянская сторона продолжает упорствовать, было заявлено на брифинге.

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Версия на английском языке MFA: Armenia and illegal structure continue to reject all proposals made by Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistan və qondarma rejim Azərbaycanın bütün təkliflərini rədd edir"

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