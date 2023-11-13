О нас

МИД: Армения и Франция должны положить конец политике милитаризации в регионе

МИД: Армения и Франция должны положить конец политике милитаризации в регионе Армения и Франция должны положить конец политике вооружения и милитаризации в регионе.
Внешняя политика
13 ноября 2023 г. 09:37
МИД: Армения и Франция должны положить конец политике милитаризации в регионе

Армения и Франция должны положить конец политике милитаризации и наращивания вооружения в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя поставки военной техники Францией в Армению.

Гаджизаде призвал Париж и Ереван смириться с тем фактом, что в регионе нет альтернативы миру и сотрудничеству.

Представитель ведомства призвал международное сообщество перестать вооружать Армению, известную своей агрессивной политикой и провокациями, а также прекратить нелегитимную деятельность, препятствующую установлению мира в регионе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan calls on Armenia and France to end armament and militarization policy in region 
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Ermənistan və Fransa bölgədə silahlanmaya və hərbiləşmə siyasətinə son qoymalıdır"

Самое важное

МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
МИД Азербайджана прокомментировал отправку Францией военной техники в Армению
13 ноября 2023 г. 09:35
В Азербайджане отмечается День Конституции
В Азербайджане отмечается День Конституции
12 ноября 2023 г. 00:27
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
11 ноября 2023 г. 16:22
Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
10 ноября 2023 г. 08:36
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
9 ноября 2023 г. 19:58
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
9 ноября 2023 г. 19:51
Очередной саммит ОЭС пройдет в Азербайджане в 2024 году
Очередной саммит ОЭС пройдет в Азербайджане в 2024 году
9 ноября 2023 г. 13:18
Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства
Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства
9 ноября 2023 г. 13:05
Президент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
9 ноября 2023 г. 11:41
В Азербайджане отмечается День Государственного флага
В Азербайджане отмечается День Государственного флага
9 ноября 2023 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi