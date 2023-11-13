МИД: Армения и Франция должны положить конец политике милитаризации в регионе

Армения и Франция должны положить конец политике вооружения и милитаризации в регионе.

Армения и Франция должны положить конец политике милитаризации и наращивания вооружения в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя поставки военной техники Францией в Армению.

Гаджизаде призвал Париж и Ереван смириться с тем фактом, что в регионе нет альтернативы миру и сотрудничеству.

Представитель ведомства призвал международное сообщество перестать вооружать Армению, известную своей агрессивной политикой и провокациями, а также прекратить нелегитимную деятельность, препятствующую установлению мира в регионе.