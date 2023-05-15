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МИД: Армения должна ускорить процесс выяснения судьбы пропавших без вести лиц

МИД: Армения должна ускорить процесс выяснения судьбы пропавших без вести лиц "Армения должна ускорить процесс выяснения судьбы пропавших без вести лиц".
Внешняя политика
15 мая 2023 г. 11:59
МИД: Армения должна ускорить процесс выяснения судьбы пропавших без вести лиц

"Армения должна ускорить процесс выяснения судьбы пропавших без вести лиц".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана относительно очередной встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении, состоявшейся в столице Бельгии Брюсселе и организованной президентом Совета Европейского Союза.

Было отмечено, что встреча предоставила возможность обсудить гуманитарные вопросы, важные для постконфликтной нормализации. В этом контексте еще раз была подчеркнута важность ускорения принятия шагов для выяснения судьбы пропавших без вести и проведения работ по разминированию территорий.

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Версия на английском языке Azerbaijan: Armenia should speed up clarifying fate of missing persons
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistan itkin düşmüş şəxslərin taleyinə aydınlıq gətirməyi sürətləndirməlidir"

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