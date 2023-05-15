МИД: Армения должна ускорить процесс выяснения судьбы пропавших без вести лиц

"Армения должна ускорить процесс выяснения судьбы пропавших без вести лиц".

"Армения должна ускорить процесс выяснения судьбы пропавших без вести лиц".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана относительно очередной встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении, состоявшейся в столице Бельгии Брюсселе и организованной президентом Совета Европейского Союза.

Было отмечено, что встреча предоставила возможность обсудить гуманитарные вопросы, важные для постконфликтной нормализации. В этом контексте еще раз была подчеркнута важность ускорения принятия шагов для выяснения судьбы пропавших без вести и проведения работ по разминированию территорий.