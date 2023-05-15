МИД: Армения должна ускорить процесс выяснения судьбы пропавших без вести лиц

"Армения должна ускорить процесс выяснения судьбы пропавших без вести лиц".
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана относительно очередной встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении, состоявшейся в столице Бельгии Брюсселе и организованной президентом Совета Европейского Союза.
Было отмечено, что встреча предоставила возможность обсудить гуманитарные вопросы, важные для постконфликтной нормализации. В этом контексте еще раз была подчеркнута важность ускорения принятия шагов для выяснения судьбы пропавших без вести и проведения работ по разминированию территорий.