О нас

МИД: Армения должна соблюдать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле

МИД: Армения должна соблюдать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле Армянская сторона должна воздержаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана, соблюдать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, немедленно вывести с азербайджанских территорий армянские вооруженн
Внешняя политика
29 июня 2023 г. 18:23
МИД: Армения должна соблюдать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле

Армянская сторона должна воздержаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана, соблюдать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, немедленно вывести с азербайджанских территорий армянские вооруженные силы, представляющие угрозу миру и безопасности в регионе.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на слова, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства 29 июня.

В ведомстве отметили, что ранение азербайджанского военнослужащего 27 июня в результате провокации армянских вооруженных сил, которых Армения вопреки своим обязательствам еще не полностью вывела с территории Азербайджана, является не только преднамеренным обострением ситуации в регионе, но и попыткой сорвать переговоры между министрами иностранных дел в США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə yalnız sözdə deyil, əməldə də hörmət etməlidir"

Другие новости из категории

Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и Мухаммадом Шахбазом Шарифом
Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и Мухаммадом Шахбазом Шарифом
29 июня 2023 г. 18:33
В МИД Азербайджана ответили Пашиняну
В МИД Азербайджана ответили Пашиняну
29 июня 2023 г. 18:17
Интенсификация диалога увеличивает надежды на мир, но поведение Армении способствует напряженности
Интенсификация диалога увеличивает надежды на мир, но поведение Армении способствует напряженности
29 июня 2023 г. 17:29
МИД Азербайджана ответил президенту Франции
МИД Азербайджана ответил президенту Франции
29 июня 2023 г. 16:55
МИД Азербайджана осудил нападение на сотрудников AzTV во Франции
МИД Азербайджана осудил нападение на сотрудников AzTV во Франции
29 июня 2023 г. 15:06
В Украине еще один азербайджанец награжден медалью
ФотоВ Украине еще один азербайджанец награжден медалью
29 июня 2023 г. 13:46
В США проходит двусторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении
В США проходит двусторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении
29 июня 2023 г. 01:58
Советник Байдена: Я призвал Армению и Азербайджан продолжать продвигаться к миру
Советник Байдена: Я призвал Армению и Азербайджан продолжать продвигаться к миру
29 июня 2023 г. 00:53
США: Сегодня и завтра в Вашингтоне мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжатся
США: Сегодня и завтра в Вашингтоне мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжатся
28 июня 2023 г. 23:34
Мэтью Миллер: США привержены делу установления мира между Азербайджаном и Арменией
Мэтью Миллер: США привержены делу установления мира между Азербайджаном и Арменией
28 июня 2023 г. 23:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi