МИД: Армения должна соблюдать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле

Армянская сторона должна воздержаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана, соблюдать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, немедленно вывести с азербайджанских территорий армянские вооруженные силы, представляющие угрозу миру и безопасности в регионе.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на слова, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства 29 июня.
В ведомстве отметили, что ранение азербайджанского военнослужащего 27 июня в результате провокации армянских вооруженных сил, которых Армения вопреки своим обязательствам еще не полностью вывела с территории Азербайджана, является не только преднамеренным обострением ситуации в регионе, но и попыткой сорвать переговоры между министрами иностранных дел в США.