МИД: Армения должна соблюдать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле

МИД: Армения должна соблюдать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле

Армянская сторона должна воздержаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана, соблюдать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, немедленно вывести с азербайджанских территорий армянские вооруженн

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