МИД: Армения должна принять и уважать право Азербайджана на обеспечение контроля над въездом и выездом на свою территорию

Мы категорически отвергаем заявление Министерства иностранных дел Армении в связи с мерой азербайджанской стороны по учреждению 23 апреля 2023 года контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе в начале дороги Лачин-Ханкенди.

Мы категорически отвергаем заявление Министерства иностранных дел Армении в связи с мерой азербайджанской стороны по учреждению 23 апреля 2023 года контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе в начале дороги Лачын-Ханкенди.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

"Указанное заявление Министерства иностранных дел Армении является очередной попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана и оно неприемлемо. Подобные заявления армянской стороны, вмешивающейся во внутренние дела Азербайджана, не только не способствуют миру и спокойствию в регионе, но и приводят к росту напряженности.

Легитимное решение и шаг Азербайджана об учреждении на границе на своей суверенной территории контрольно-пропускного пункта соответствуют всем принципам и нормам международного права. Известно, что армянская сторона в результате часто цитируемых ею встреч в Праге и Сочи заявила о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Исходя из этого, Армения должна принять и уважать право Азербайджана на обеспечение контроля над въездом и выездом на свою территорию.

В ситуации, когда после 44-дневной Отечественной войны 2020 года армянская сторона, вопреки положениям Трехстороннего заявления, не прекратила военные провокации против Азербайджана, использовала дорогу для противоправных действий, перевозила оружие и мины, и проводила ротацию своих военнослужащих, установление этого пункта является легитимным решением и решением национальной безопасности. В то же время, 22 апреля, переброска двух жилых контейнеров военного назначения и колонны военной техники с грузовыми автомобилями, принадлежащими Армении, на территорию Азербайджана и деятельность Армении по строительству военной инфраструктуры в ближайшем к территории Азербайджана пункте в начале дороги Лачын-Ханкенди были одними из факторов, которые привели к ускорению принятия этого решения.

Что касается необоснованного утверждения о том, что Азербайджан нарушил обязательства по трехстороннему заявлению, мы хотели бы напомнить армянской стороне, что руководство Армении на самом высоком уровне подтвердило, что в вопросе организации движения по Лачынской дороге трехсторонним заявлением этой стране не были предоставлены какие-либо функции.

Согласно трехстороннему заявлению, Азербайджан обязуется гарантировать безопасность граждан, транспортных средств и грузов, движущихся по дороге Лачин-Ханкенди. Это обязательство также включает предотвращение злоупотреблений Лачынской дорогой.

Утверждение о том, что учреждение пограничного контрольно-пропускного пункта преследует цель «этнической чистки», необоснованно и неприемлемо. Еще раз заявляем о наличии соответствующих условий для прозрачного, безопасного и упорядоченного проезда в обоих направлениях местных армянских жителей Карабахского региона Азербайджанской Республики.

Мы рекомендуем армянской стороне воздержаться от подобных провокаций, ответственно подойти к усилиям по построению отношений с Азербайджаном на основе таких принципов, как территориальная целостность и суверенитет стран, проявить конструктивную позицию, а не под разными предлогами препятствовать мирным переговорам", - отметили в МИД.

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