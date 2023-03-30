МИД: Армения должна полностью вывести свои войска с территории Азербайджана

Мы прекрасно помним, как армянская сторона, несмотря на все факты, в течение 30 лет утверждала, что не оккупировали территории Азербайджана. Подобные претензии Армении не имеют под собой никаких оснований, резолюции Совета Безопасности ООН также требовали безоговорочного и немедленного вывода армянских войск.
Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания главы армянского правительства Никола Пашиняна.
Он отметил, что в соответствии с трехсторонним заявлением армянская сторона должна полностью вывести свои войска с территории Азербайджана.
"Армянская сторона должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану. Вместо того чтобы приглашать в Азербайджан международные организации и вмешиваться во внутренние дела нашей страны, Армения должна выполнять взятые на себя обязательства", - отметил представитель МИД.