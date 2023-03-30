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МИД: Армения должна полностью вывести свои войска с территории Азербайджана

МИД: Армения должна полностью вывести свои войска с территории Азербайджана Мы прекрасно помним, как армянская сторона, несмотря на все факты, в течение 30 лет утверждала, что не оккупировали территории Азербайджана. Подобные претензии Армении не имеют под собой никаких оснований, резолюции Совета Безопасности ООН также требовали
Внешняя политика
30 марта 2023 г. 15:03
МИД: Армения должна полностью вывести свои войска с территории Азербайджана

Мы прекрасно помним, как армянская сторона, несмотря на все факты, в течение 30 лет утверждала, что не оккупировали территории Азербайджана. Подобные претензии Армении не имеют под собой никаких оснований, резолюции Совета Безопасности ООН также требовали безоговорочного и немедленного вывода армянских войск.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания главы армянского правительства Никола Пашиняна.

Он отметил, что в соответствии с трехсторонним заявлением армянская сторона должна полностью вывести свои войска с территории Азербайджана.

"Армянская сторона должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану. Вместо того чтобы приглашать в Азербайджан международные организации и вмешиваться во внутренние дела нашей страны, Армения должна выполнять взятые на себя обязательства", - отметил представитель МИД.

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Версия на английском языке MFA: Armenia should completely withdraw its forces from territory of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistan qüvvələrini tam olaraq Azərbaycan ərazisindən çıxarmalıdır"

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