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МИД: Армения должна поддержать использование дороги Агдам-Ханкенди

МИД: Армения должна поддержать использование дороги Агдам-Ханкенди Армения должна воздержаться от провокационных шагов, поддержать использование дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных путей для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.
Внешняя политика
3 августа 2023 г. 13:51
МИД: Армения должна поддержать использование дороги Агдам-Ханкенди

Армения должна воздержаться от провокационных шагов, поддержать использование дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных путей для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана по поводу заявлений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления на заседании правительства.

"Если армянская сторона действительно заинтересована в мире и стабильности в регионе, в том числе поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, она должна воздержаться от провокационных шагов, поддержать использование дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных путей, предложенных азербайджанской стороной для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона Азербайджана", - говорится в заявлении.

В заявлении МИД отмечается, что армянская сторона не должна препятствовать усилиям Азербайджана по реинтеграции армянских жителей.

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Версия на английском языке MFA: Armenia should support use of Aghdam-Khankandi road
Версия на азербайджанском языке XİN: “Ermənistan sülh və sabitlikdə maraqlıdırsa, “Ağdam-Xankəndi” yolundan istifadəni dəstəkləməlidir”

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