МИД: Армения должна поддержать использование дороги Агдам-Ханкенди

Армения должна воздержаться от провокационных шагов, поддержать использование дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных путей для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

Армения должна воздержаться от провокационных шагов, поддержать использование дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных путей для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана по поводу заявлений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления на заседании правительства.

"Если армянская сторона действительно заинтересована в мире и стабильности в регионе, в том числе поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, она должна воздержаться от провокационных шагов, поддержать использование дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных путей, предложенных азербайджанской стороной для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона Азербайджана", - говорится в заявлении.

В заявлении МИД отмечается, что армянская сторона не должна препятствовать усилиям Азербайджана по реинтеграции армянских жителей.