МИД: Армения до сих пор не привлекла к ответственности совершивших военные преступления

Армения до сих пор не привлекла к ответственности лиц, совершивших военные преступления.

Армения до сих пор не привлекла к ответственности лиц, совершивших военные преступления.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов заявил на совместном брифинге Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел по преступлениям, совершенным Вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями против Азербайджана с 1988 года по сегодняшний день.

Он отметил, что при обращении в Международный суд правоохранительными органами Азербайджана была предоставлена папка документов, состоящая из сотен страниц, касающихся расследования на основании имеющихся видеокадров и других фактов: "Взамен армянская сторона каждый раз заявляла, что занимается этим вопросом, и предоставляла справку, состоящую из нескольких предложений".

"Армения 30 лет отрицала все преступления. Они выступали с позиции непринятия ответственности, отрицания преступлений, проведения в той или иной форме клеветнической кампании против Азербайджана. Это продолжалось в таком виде долгое время. К какой ответственности армянская сторона привлекла лиц, совершивших эти преступления, за последние 10 лет? Напротив, эти люди представлены в армянском обществе как герои”, - подчеркнул замминистра.