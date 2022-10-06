О нас

МИД: Армения до сих пор не привлекла к ответственности совершивших военные преступления

МИД: Армения до сих пор не привлекла к ответственности совершивших военные преступления Армения до сих пор не привлекла к ответственности лиц, совершивших военные преступления.
Внешняя политика
6 октября 2022 г. 13:44
МИД: Армения до сих пор не привлекла к ответственности совершивших военные преступления

Армения до сих пор не привлекла к ответственности лиц, совершивших военные преступления.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов заявил на совместном брифинге Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел по преступлениям, совершенным Вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями против Азербайджана с 1988 года по сегодняшний день.

Он отметил, что при обращении в Международный суд правоохранительными органами Азербайджана была предоставлена папка документов, состоящая из сотен страниц, касающихся расследования на основании имеющихся видеокадров и других фактов: "Взамен армянская сторона каждый раз заявляла, что занимается этим вопросом, и предоставляла справку, состоящую из нескольких предложений".

"Армения 30 лет отрицала все преступления. Они выступали с позиции непринятия ответственности, отрицания преступлений, проведения в той или иной форме клеветнической кампании против Азербайджана. Это продолжалось в таком виде долгое время. К какой ответственности армянская сторона привлекла лиц, совершивших эти преступления, за последние 10 лет? Напротив, эти люди представлены в армянском обществе как герои”, - подчеркнул замминистра.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке MFA: No war criminal has been prosecuted in Armenia
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistan bugünədək hərbi cinayətlər törətmiş heç bir şəxsi məsuliyyətə cəlb etməyib"

Самое читаемое

Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
30 сентября 2022 г. 14:55
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
30 сентября 2022 г. 23:46
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
1 октября 2022 г. 16:15
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
2 октября 2022 г. 18:19
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
3 октября 2022 г. 23:09
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
4 октября 2022 г. 13:12
Британия ввела санкции против главы правительства Херсонской области
Британия ввела санкции против "главы правительства" Херсонской области
4 октября 2022 г. 16:35
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
5 октября 2022 г. 12:18
Главный тренер Олимпиакоса: Мы нацелены на победу в матче с Карабахом
Главный тренер "Олимпиакоса": Мы нацелены на победу в матче с "Карабахом"
5 октября 2022 г. 19:06
Названы арбитры матча Греция-Азербайджан
Названы арбитры матча Греция-Азербайджан
30 сентября 2022 г. 09:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi