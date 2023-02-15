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МИД: Армения демонстрирует, что все еще не отказалась от территориальных претензий к Азербайджану

МИД: Армения демонстрирует, что все еще не отказалась от территориальных претензий к Азербайджану Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал слова секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, озвученные в ходе интервью информационному агентству "Арменпресс" 14 февраля о том, что в проект мирного согл
Внешняя политика
15 февраля 2023 г. 21:36
МИД: Армения демонстрирует, что все еще не отказалась от территориальных претензий к Азербайджану

Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал слова секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, озвученные в ходе интервью информационному агентству "Арменпресс" 14 февраля о том, что в проект мирного соглашения с Азербайджаном включено положение о "создании международного механизма с целью обсуждения прав и безопасности армян, проживающих в Карабахе".

Как сообщили Report во внешнеполитическом ведомстве, А.Гаджизаде отметил, что подобные манипуляции со стороны Армении, препятствующие переговорному процессу по мирному соглашению, еще раз демонстрируют, что эта страна не заинтересована в установлении мира в регионе.

"Инициатива Армении по созданию международного механизма в связи с защитой прав и безопасности армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, и усилия по включению положения об этом в проект двустороннего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией совершенно беспочвенны и такие попытки не дадут никаких результатов.

Эти усилия показывают, что Армения до сих пор не отказалась от территориальных претензий к Азербайджану, вопреки нормам и принципам международного права, а также Пражскому и Сочинскому соглашениям, где страны взаимно признали территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Хотим еще раз напомнить, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и права и безопасность населения армянского происхождения, проживающего в этом регионе, будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики.

Вмешательство Армении в процесс реинтеграции армянских жителей, что является внутренним вопросом Азербайджана, недопустимо", - подчеркнул А.Гаджизаде.

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Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistan Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından hələ də əl çəkmədiyini nümayiş etdirir"

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