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МИД: Армения продолжает военные угрозы в отношении Азербайджана

МИД: Армения продолжает военные угрозы в отношении Азербайджана Армянская сторона целенаправленно продолжает военные угрозы против Азербайджана
Внешняя политика
25 октября 2022 г. 10:35
МИД: Армения продолжает военные угрозы в отношении Азербайджана

Армянская сторона целенаправленно продолжает военные угрозы в отношении Азербайджана.

Об этом Report заявили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, за последние 30 лет число жертв мин в Азербайджане составило 3 345 человек, с момента окончания Отечественной войны 2020 года до сегодняшнего дня от взрывов мин пострадали 266 наших граждан, из них 45 человек, в том числе 3 журналиста, погибли. Из 45 погибших 35 являются гражданскими лицами.

За последние 30 лет жертвами мин стали 38 женщин и 357 детей.

"Сказанное еще раз показывает, что армянская сторона целенаправленно продолжает военные угрозы в отношении Азербайджана. Эта деятельность Армении является военным преступлением, серьезным нарушением международного гуманитарного права и обязательств этой страны. На Армению необходимо оказать давление, чтобы предотвратить это. Азербайджанская сторона неоднократно обращалась о мобилизации усилий по устранению этих угроз и оказании широкомасштабной помощи в осуществляемым Азербайджаном процессе гуманитарного разминирования...

Необходимо оказать давление на Армению, чтобы она выполнила свои обязательства в рамках трехстороннего заявления и международного права, отказалась от действий против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, окончательно вывела все свои вооруженные силы с территории Азербайджана, незамедлительно прекратила деятельность по минированию территорий Азербайджана, сотрудничала в направлении разминирования и предоставила Азербайджану точные минные карты. Эти шаги будут способствовать обеспечению мира и спокойствия в регионе", - отметили в МИД Азербайджана.

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Версия на английском языке MFA: Armenia continues military threats against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistan Azərbaycana qarşı hərbi təhdidləri davam etdirir"

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