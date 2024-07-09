В МИД Армении заявили, что встреча Мирзояна и Байрамова в Вашингтоне не запланирована

МИД Армении заявил об отсутствии договоренности о проведении встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

МИД Армении заявил об отсутствии договоренности о проведении встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Армении Ани Бадалян.

Отметим, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в США. В рамках визита запланировано участие министра в саммите НАТО в Вашингтоне, а также проведение ряда двусторонних встреч на высоком уровне.