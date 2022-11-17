МИД Армении: В переговорах с Азербайджаном нет российских, американских вариантов

Предполагаемый рамочный документ между Арменией и Азербайджаном содержит общие принципы, на которых должны строиться отношения двух стран. Нет российских, французских, европейских или американских вариантов, есть исключительно армянский и азербайджанский

Предполагаемый рамочный документ между Арменией и Азербайджаном содержит общие принципы, на которых должны строиться отношения двух стран. Нет российских, французских, европейских или американских вариантов, есть исключительно армянский и азербайджанский варианты.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил журналистам замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян.

Замминистра подчеркнул, что сейчас переговоры идут на основе предложений Еревана и Баку.

Он подчеркнул, что общие принципы включают и взаимное признание территориальной целостности в соответствии с декларацией в Алма-Ате от 1991 года.

Дипломат отметил, что в Праге в начале октября удалось достичь согласия по продолжению переговоров в этом ключе.

Замглавы МИД отметил, что переговоры идут вокруг подходов двух стран. Переговорный процесс сейчас идет по разным направлениям: мирный договор, демаркация и делимитация границ, разблокирование коммуникаций и т.д.